Chiuse le indagini sul caso di Ilaria Mirabelli: ex fidanzato accusato di omicidio stradale

L’unico indagato è Mario Molinari, 45 anni, ex compagno della vittima. A suo carico i pubblici ministeri Mariangela Farro e Donatella Donato contestano il reato di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe provocato il decesso di Ilaria per imprudenza, imperizia e negligenza alla guida. Alla base dell’accusa ci sarebbero la velocità non adeguata, stimata intorno agli 80 km/h, la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a uno stato generale di alterazione psicofisica. Al momento dell’incidente, i due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Up grigia.