Cosenza, trova un borsello con 15mila euro e lo restituisce, ecco chi è l'artista di strada dal cuore d'oro Danilo Iaquinta

Ha trovato per strada un borsello con 15mila euro e lo restituisce al proprietario. Danilo Iaquinta, artista di strada di San Giovanni in Fiore ha reso noto con un video pubblicato su TikTok quello che gli è accaduto nei giorni scorsi a Cosenza: mentre stava passeggiando su Corso Mazzini ha trovato un portafogli con soldi contanti e assegni. Ma ha deciso di restituire i soldi e così ha spiegato il suo gesto: «Erano le undici e io ero appena uscito da un locale, quando, all’angolo tra corso Mazzini e via Piave, mi sono accorto della presenza a terra di un borsello che conteneva documenti, assegni e un mazzo di soldi liquidi. L’ho restituito al proprietario perchè sono una persona onesta e diversamente non ci avrei dormito la notte. Il messaggio che voglio lanciare è siate onesti».