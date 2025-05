Quella battaglia impari e mai vinta a Cosenza contro le barriere architettoniche

Li si continui a chiamare pure scivoli quegli strani piani inclinati (sempre più spesso dissestati) principio e fine di (quasi) tutti i marciapiedi. Li si continui a chiamare scivoli perché non vi è un termine più appropriato per identificarli in modo preciso, adeguato, consono. Soprattutto per la contingenza, nient’affatto scontata, ché spesso chi li imbocca, quegli scivoli – al di là del gioco di parole – scivola per davvero, cade a terra, si spiaccica sul cemento e a volte si fa pure male. Succede un po’ a tutti sia a chi va a piedi e anche a chi si muove in carrozzina.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale