Fuscaldo, picchiava la compagna davanti ai figli minorenni: arrestato. Fermata anche un'altra persona che stalkerizzava una donna

I carabinieri di Fuscaldo, negli ultimi giorni, hanno eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti in relazione a reati di violenza di genere. Il primo, già condannato e sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale per atti persecutori, è stato sorpreso dai militari in stato di alterazione e fuori dall'orario consentito per uscire di casa, mentre bussava insistentemente alla porta dell'abitazione della vittima. Per questo motivo l'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza ha sospeso la misura alternativa, disponendo la carcerazione. Nel secondo caso, invece, dopo la denuncia di una donna, i carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta da Domenico Fiordalisi, hanno ricostruito una serie di comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici messi in atto dal compagno, talvolta anche in presenza dei figli minori, sin dal 2021, con umiliazioni, il controllo del telefono, e minacce di morte.