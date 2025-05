Paralizzate tutte le attività nel porto di Corigliano Rossano

Un guasto dell’unica colonnina di rifornimento di gasolio presente nell’area blocca le attività del porto di Schiavonea. Il problema è atavico e ciclico. Solo lo scorso mese di gennaio era stato effettuato il collaudo, con esito positivo, del distributore di benzina situato all’interno dell’area portuale. L’impianto aveva avuto il via libera da parte della preposta commissione composta dai rappresentanti del Comune di Corigliano-Rossano, del Corpo dei vigili del fuoco, dell’ufficio delle Dogane, della Regione Calabria e dell’Autorità portuale. L’installazione della colonnina di gasolio oltre a servizio delle imbarcazioni presenti nell’area portuale, è anche segnalata su tutte le carte nautiche del mondo. Di conseguenza il guasto alla colonnina di gasolio ha messo in ginocchio la marineria locale che è costretta da giorni a sospendere ogni attività per mancanza di carburante.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale