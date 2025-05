Colpi di lupara sull'auto di un giovane pregiudicato a Fuscaldo

Notte di paura nella marina di Fuscaldo, dove un’auto è stata crivellata di colpi d’arma da fuoco per un chiaro messaggio intimidatorio. L’auto-bersaglio, parcheggiata in una traversa nei pressi della zona marinara, era in uso a un trentenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di droga. Almeno due colpi di fucile, verosimilmente una lupara, avrebbero centrato il veicolo danneggiandolo visibilmente. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona, allertati dal rumore degli spari.

