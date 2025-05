Corigliano Rossano, si rafforza il fronte istituzionale per istituire la nuova provincia

Si è riunita giovedì la commissione consiliare per l’autonomia territoriale, ossia per la istituzione della nuova provincia e questa volta al completo dei sui componenti dopo che nell’ultima seduta consiliare la minoranza aveva avanzato i nomi di Guglielmo Caputo e Pasqualina Straface, quest’ultima collegata da remoto per impegni istituzionali pregressi. La composizione della commissione dunque, guidata dal presidente Tonino Uva, è completa dopo che già erano stati nominati la vice presidente Liliana Zangaro l’altro componente Gianfranco Costa. La seduta di lavoro è stata veloce, con la definizione dei prossimi step, tra qui quello di valutare la composizione di una eventuale consulta ed anche di attivare una collaborazione con i rappresentanti istituzionali del territorio per portare avanti nelle sedi opportune il disegno di legge per la istituzione della nuova Provincia. Il tutto, e va sottolineato, si è svolto in un clima di assoluta sinergia e collaborazione per giungere ad un obiettivo condiviso e comune, come già era emerso nella seduta del consiglio comunale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale