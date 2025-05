Cosenza, i dem organizzano i congressi ma non mancano le polemiche

Con i congressi, pronti per essere celebrati, il Pd programma il futuro. Ma la fase che precede le assemblee è costellata da qualche polemica. La minoranza del partito della provincia di Cosenza, per esempio, rimarca la «chiusura al dibattito interno».

Le bacchettate all’indirizzo del segretario regionale, Nicola Irto, e della classe dirigente in riva al Crati, arrivano dall’associazione politico-culturale Controcorrente, del fondatore Antonio Tursi e dell’attuale presidente, Caterina Casalnovo, che contestano ai vertici del Pd l’esclusione della minoranza del partito, appunto, tanto dall’elenco dell’assemblea regionale, quanto dalla commissione provinciale di garanzia.

