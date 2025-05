Malore fatale al volante: meccanico perde la vita, traffico paralizzato in centro a Cosenza

Un improvviso malore ha stroncato la vita di un uomo alla guida della propria auto questa mattina, intorno alle 8, provocando il blocco temporaneo del traffico in una delle arterie più frequentate di Cosenza.

La vittima, un meccanico, ha accusato un infarto mentre si trovava alla guida lungo via degli Stadi, nei pressi del quartiere Città 2000. L’auto, ormai fuori controllo, si è fermata rallentando la circolazione in un’area particolarmente trafficata del centro cittadino.

Immediato l’intervento dei soccorsi e della polizia locale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Gli agenti hanno lavorato per gestire il traffico e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.