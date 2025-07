Altra notte di fuoco ad Amendolara, i residenti lasciano le case. Ingenti i danni, sospetti sulla matrice dolosa

Ritorna il fuoco nella notte ad Amendolara. Ingenti i danni. Dopo una settimana di quiete, di nuovo la tempesta di fiamme. Anche stavolta l'origine sembra dolosa. Nottata insonne per decine di cittadini che per paura, hanno abbandonato le proprie dimore, per assistere alle operazioni di spegnimento in strada, nei paraggi della Cappella di Santa Lucia. Il focolaio in questo caso, ha preso di mira la zona Semaforo, Contrada san Nicola e Cozzicalia fino ad arrivare in località Falconara, nei paraggi dei cantieri della costruenda statale 106.

Tensione e ansia per abitazioni e masserie rurali, per una nota azienda vinicola, per l'area archeologica, per gli animali da pascolo. A combattere il rogo Vigili del Fuoco, la Prociv, la Polizia municipale, i Carabinieri, Calabria Verde, la squadra dell'antincendio boschivo, tanti volontari, il vice sindaco Antonio Liguori e il consigliere comunale Massimiliano Zaccaria. L'obiettivo è evitare danni a civili abitazioni, in attesa dell'arrivo dei canadair.