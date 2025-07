Corigliano Rossano, Occhiuto annuncia: ospedale “sotto scorta”

Il governatore Roberto Occhiuto è tornato a parlare sui social dell’ospedale di Corigliano Rossano. Troppi roghi rischiano di frenare l’avanzata dei lavori che sono giunti, ormai, all’ultimo miglio. È necessario sorvegliare costantemente il cantiere del nuovo presidio della Sibaritide. E così sarà rinforzata la sorveglianza con un presidio di forze dell’ordine. Non ci saranno “buchi” nei controlli. Gli occhi dei vigilantes osserveranno ogni angolo dell’ospedale per garantire il completamento delle opere.

Sul canale social, Occhiuto ha spiegato: «I miei tecnici hanno partecipato a una riunione che si è tenuta in prefettura a Cosenza». Un tavolo dopo le ripetute e ingiustificate intimidazioni.

