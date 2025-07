Cosenza, il parco Piero Romeo è a rischio: “Chi lo custodisce è stanco dei vandali”

Futuro incerto per il parco “Piero Romeo”. Nei giorni scorsi il presidente della Terra di Piero, Sergio Crocco, ha lanciato l’allarme rispetto allo stato di abbandono in cui versa la struttura. Per martedì prossimo, 15 luglio, è in programma una mobilitazione allo scopo di sollecitare interventi anche da parte delle istituzioni. Iniziativa alla quale ha inteso aderire anche il Consiglio comunale dei giovani, che in una nota del presidente dell’assise, Salvatore Giordano, rimarca: «Non possiamo restare indifferenti davanti alla delusione e alla stanchezza espresse da chi da anni anima e custodisce con amore un luogo che è simbolo di solidarietà, comunità e impegno gratuito. Il Parco “Piero Romeo” non è solo uno spazio verde immerso nell’ambiente cittadino: è una dichiarazione concreta, e il meraviglioso simbolo, di ciò che può nascere dal basso, quando le persone scelgono di prendersi cura l’una dell’altra e del bene comune. Saremo presenti non solo per contare, ma per dire chiaramente che Cosenza non vuole rinunciare a uno dei suoi luoghi più belli e significativi. Ci riconosciamo nei valori che quel parco ha rappresentato e deve continuare a rappresentare».