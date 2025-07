Cosenza, la 65enne Olimpia Biancospino morta in un incidente stradale: la Polizia locale torna sul luogo dello scontro

Gli agenti dell'Infortunistica della Polizia locale di Cosenza sono tornati sul luogo del tragico incidente in cui ha perso la vita la 65enne Olimpia Biancospino. I poliziotti hanno eseguito una serie di accertamenti planimetrici nell'area dell'incrocio tra viale Parco e l'ex via Quintieri (oggi via Serafini). Si tratta di elementi utili a fissare la dinamica dello scontro.