Fumo sospetto su Grisolia Scalo: allarme ambientale nella zona del Parco Borrelli

Il WWF Calabria Citra ODV e l’Associazione Italiana Difesa Ambiente Animali Salute ODV (A.I.D.A.A.S.) esprimono viva preoccupazione per l’incendio che si è sviluppato oggi, intorno alle ore 19:40, in località Grisolia Scalo, nei pressi del Parco Borrelli. Una densa coltre di fumo nero si è rapidamente levata in cielo, visibile anche a chilometri di distanza, suscitando allarme tra i residenti e i frequentatori dell’area.

Secondo le prime segnalazioni, le fiamme avrebbero coinvolto rifiuti urbani. Il forte odore acre, avvertito in una vasta area, ha acuito l’apprensione per le possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria.

L'evento solleva serie e immediate questioni relative al potenziale inquinamento ambientale e ai rischi per la salute pubblica. L'incendio, sviluppatosi in un contesto urbano, potrebbe aver provocato il rilascio incontrollato di sostanze tossiche e nocive nell'ambiente circostante, con possibili ripercussioni sull'ecosistema e sulla salute dei cittadini.

WWF e AIDAAS chiedono alle autorità competenti un immediato accertamento sull’origine dell’incendio, sulla natura dei materiali bruciati e sull’eventuale presenza di rifiuti speciali o pericolosi, nonché verifiche urgenti che includono: campionamenti atmosferici dettagliati per rilevare l’eventuale dispersione di diossine, metalli pesanti e altri inquinanti, analisi chimiche comprensive del suolo e delle acque superficiali nonché una valutazione approfondita del rischio sanitario per la popolazione delle aree limitrofe.

«Quanto accaduto – dichiarano le associazioni – è inaccettabile e non può essere trattato come un episodio isolato. È necessario accendere un faro sulla gestione dei rifiuti e sulla prevenzione degli incendi, soprattutto in aree sensibili come quelle limitrofe a parchi e zone agricole. Chiediamo trasparenza, monitoraggi ambientali e l’adozione di misure concrete per evitare che simili episodi possano ripetersi».

Le associazioni ambientaliste continueranno a seguire con attenzione l’evolversi della situazione.