Nicola Biscotti (Anav): "Addio a Gennaro Scura: il mondo del trasporto perde un imprenditore stimato e un uomo di visione"

La scomparsa di Gennaro Scura, vicepresidente Nazionale dell’Anav Confindustria, colpisce tutto il mondo dei trasporti dove si era fatto apprezzare per le doti umane, per la capacità di contribuire fattivamente alle politiche associative, per lo spessore imprenditoriale dimostrato con un gruppo aziendale in continua crescita.

“Perdere Gennaro Scura – dichiara Nicola Biscotti Presidente di Anav – è innanzitutto un dolore personale per il rapporto di cordiale amicizia costruito in decenni di comune frequentazione dell’Associazione, ma rappresenta una mancanza per tutto il mondo associativo nel quale Gennaro si è distinto per signorilità, affabilità e visione strategica finalizzata alla continua evoluzione delle imprese di trasporto con autobus. Facciamo fatica ad accettare l’idea di non averlo più accanto nelle riunioni, come nei momenti conviviali e nelle conversazioni telefoniche che la distanza spesso rendeva necessarie per l’approfondimento delle questioni più urgenti. Lo ricorderemo cordiale, pacato e lungimirante in tutte le situazioni che il lavoro associativo rendeva necessarie.”

Degna di nota in tutti questi anni la non ostentazione dei successi imprenditoriali delle aziende di famiglia, segno della sua cultura profondamente imprenditoriale e del suo tratto signorile.

La dirigenza ANAV e l’intera categoria degli imprenditori privati piange quindi la sua improvvisa scomparsa e con essa siamo sicuri, anche il mondo delle imprese pubbliche e le organizzazioni sindacali, essendo unanime la stima nei suoi confronti.

Un affettuoso pensiero alla moglie Gloria ed ai figli Michela e Francesco, sicuri che l’esempio di vita lasciato da Gennaro sia un patrimonio a servizio della vita futura, sia sul piano umano che sul piano imprenditoriale, assicurando che Anav sarà sempre la loro casa.