Anche oggi l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo incidente stradale avvenuto a Corigliano-Rossano (CS).

Per fortuna non ci sono vittime ma solo due feriti che non versano in condizioni gravi. Code e rallentamenti: massima attenzione. Ringraziamo chi ci ha inviato le foto segnalandoci l’incidente. Sul posto forse dell’ordine e SOCAS Soccorso Stradale.