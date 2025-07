Acquappesa, sequestrate dal Gico decine di potenti armi clandestine

Armi clandestine. Potenti e micidiali. Detenute in uno studio professionale di Acquappesa: le hanno scoperte i finanzieri del Gico di Catanzaro al termine di una perquisizione disposta dal procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi. Si tratta di due mitra, un kalashnikov, alcuni fucili, numerose pistole, caricatori e silenziatori non riconducibili a un proprietario. Sulle armi mancherebbero infatti i numeri di matricola dai quali è possibile risalire ai legittimi proprietari. Armi “fantasma” efficaci e precise delle quali nessuno conosceva l’esistenza. Stipate confusamente in un locale adibito a deposito balistico.

