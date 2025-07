Secondo incidente a distanza di sole 12 ore sulla statale 106 nel tratto di Corigliano Rossano. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto, poco dopo il cavalcavia che conduce a Corigliano e a Schiavonea, ha perso il controllo ribaltandosi. Al momento non si conoscono ancora le condizioni del guidatore. Traffico in tilt e bloccato in entrambe le direzioni di marcia.