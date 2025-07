Castrovillari, potenziato il Commissariato di Polizia

Sarà rinforzato l’organico del Commissariato di pubblica sicurezza di Castrovillari. L’obiettivo del Governo nazionale è sostanzialmente quello di rafforzare la presenza della polizia in un territorio tra i più grandi affidati ad un singolo Commissariato. Fratelli d’Italia Castrovillari segue l’azione proposta in Calabria dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, impegnata nell’azione di contrasto ai gruppi criminali insieme ai senatori calabresi Fausto Orsomarso e Ernesto Rapani. La Ferro ha ottenuto un importante risultato per la nostra regione grazie: «al potenziamento – sottolinea il coordinatore cittadino, Gianfranco Milanese – degli organici delle forze di polizia, in particolare nei territori più sensibili e strategici».

