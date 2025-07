Cosenza, l'allarme dell'Usb: "Il Comune evita il confronto. Silenzio totale sugli asili nido"

Come USB Cosenza - si legge in una nota del sindacata di base - abbiamo sollevato preoccupazioni gravi e documentate sulla situazione degli asili nido comunali, a partire da condizioni salariali indegne, ore ridotte e prospettive occupazionali incerte per le lavoratrici, oltre che della mancata apertura dei due nuovi asili nido perché non ci sono soldi per gli arredi . Ma dal Comune, nessuna risposta.

Né una smentita, né un chiarimento. Il silenzio come unica risposta.

Un'amministrazione che tace davanti a chi denuncia ingiustizie non è democratica. È un’amministrazione che risponde solo agli amici e agli allineati ai partiti di maggioranza, ignorando cittadini, lavoratori e sindacati non allineati. Un Comune che parla solo con chi gli fa comodo e finge di non vedere tutto il resto.

Questo non è solo arroganza istituzionale. È una deriva non democratica, perché spezza il confronto pubblico, rifiuta il contraddittorio e disprezza la trasparenza.