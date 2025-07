Cosenza, l’ex hotel Centrale verrà demolito: accordo con la curatela fallimentare

Destinata finalmente a scomparire la bomba ecologica che da alcuni anni minaccia un’area del centro città. È l’ex hotel Centrale di via Macallè, tra via 24 Maggio, dunque a un passo dall’isola pedonale, e viale Mancini. Dopo la chiusura per il fallimento della Società che la gestiva, la struttura è stata abbandonata ed è diventata ricettacolo d’immondizia, ricovero di senzatetto, per un certo periodo anche fissa dimora di alcun e famiglie. Una situazione di degrado che coinvolge decine di famiglie che abitano nei palazzi circostanti. Un quadro igienico-sanitario a dir poco precario, a cui la curatela fallimentare ha cercato di porre rimedio. Più volte porte e finestre sono state sbarrate per impedire l’accesso ad estranei. Ma puntualmente sono state forzate o rotte in maniera brutale alcune vetrate che dai piani inferiori conducono ai piani più alti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale