Morte Serafino Congi a San Giovanni in Fiore, la vedova: “Sono passati 6 mesi, voglio la verità”

Caterina Perri è una giovane signora del luogo. Avvocato, vedova di Serafino Congi, anche lui di San Giovanni. Con le due figlie, si sono trasferiti a Cosenza tornando nel luogo natale durante le feste, soprattutto da quando quest’ultima ha perso, ancora giovane, suo papà, Leonardo, un uomo mite e apprezzato in città. La vita di Caterina e delle figlie, così pure dei familiari più intimi, è però cambiata drasticamente lo scorso 4 gennaio. Quel sabato pomeriggio Serafino, 47 anni, ha accusato un malore. Dalle 15 sino alle 18, con un infarto in corso, è rimasto invano in ospedale. Tre ore di sofferenza e d’impasse. Non è stato possibile neppure il suo trasferimento all’Annunziata di Cosenza poiché non c’era un’autoambulanza medicalizzata disponibile.

