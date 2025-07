Occupazione del suolo pubblico, a Cosenza chiesta la rivisitazione delle tariffe

Qualcuno ha già provveduto a togliere i tavolini davanti ai locali. Altri hanno addirittura intenzione di abbassare le saracinesche, dicendosi pronti ad avviare una raccolta di firme. Le nuove tariffe legate all’occupazione del suolo pubblico che l’amministrazione comunale starebbe per adottare sono state ritenute troppo salate da parte dei commercianti, in quanto triplicate rispetto al precedente tabellario.

E le polemiche continuano a tenere banco, mIeri il Consiglio ha approvato un documento all’unanimità sottoposto all’attenzione

dell’assemblea dall’opposizione: proposte delle modifiche al regolamento comunaleentre nei giorni scorsi il sindaco, Franz Caruso, insieme agli assessori di riferimento e ai Dirigenti in materia, ha incontrato una folta delegazione di esercenti per chiarire la vicenda, rimarcando le difficoltà di un Ente in dissesto. Ad ogni modo l’esecutivo cercherà di andare incontro alle esigenze del comparto, introducendo dei correttivi a partire però dall’anno prossimo. Nel frattempo il tanto dibattuto argomento ieri è finito all’attenzione dell’assise municipale (richiesta avanzata dal consigliere Giuseppe d’Ippolito).

