Paola, furto con... inseguimento: ladro tallonato dal padre del proprietario di casa e dai carabinieri

Furto con scasso nella casa di un noto avvocato in contrada Tina. Un malvivente si è introdotto nell’abitazione approfittando dell’assenza del legale, ma non aveva previsto la presenza del padre dell’avvocato, che vive in un’abitazione limitrofa. Accortosi dei rumori sospetti, l’uomo è sceso per controllare e ha sorpreso il ladro mentre stava rovistando tra cassetti e armadi. A quel punto il malvivente si è dato alla fuga, ma l’anziano – con grande prontezza – non ha esitato a lanciarsi all’inseguimento. La scena si è spostata sulla Statale 18, dove l’inseguimento è proseguito per alcune centinaia di metri, attirando l’attenzione di diversi automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal padre della vittima, che aveva nel frattempo fornito una descrizione dettagliata del fuggitivo. Le forze dell’ordine stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità del ladro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il furto (in particolare gioielli) si aggira attorno ai 3mila e 500 euro.