Violenza sulla moglie, 50enne di Corigliano Rossano ai domiciliari

Una triste storia fatta di soprusi, vessazioni e violenze. Vittima una donna che subiva da anni le angherie del marito. Una spirale di violenza che è stata fermata dall’intervento dei carabinieri della Stazione del centro storico di Corigliano. I militari hanno infatti fermato una situazione di maltrattamenti in famiglia arrestando il compagno della donna, un uomo di 50 anni, del posto, che dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’applicazione della misura restrittiva è giunta a seguito di una minuziosa attività investigativa posta in essere dai militari della stazione del centro storico coriglianese, che hanno ricostruito un quadro allucinante di una situazione familiare delicata quanto violenta. Per come è trapelato, sembra che l’uomo non avesse problemi ad attuare la sua condotta di maltrattamenti anche davanti agli occhi attoniti dei figli della coppia, spettatori impotenti di tanto dolore e tanta violenza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale