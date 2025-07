Cosenza, scatta l'allarme: a Ostetricia e Ginecologia gli Oss sono in ginocchio

Emergenza Oss all’Annunziata. Soffre soprattutto il reparto di Ginecologia e Ostetricia. Carenze di personale e organizzazione del lavoro che a stento trova la quadra, come sottolineano in una nota il segretario generale della Fials Cosenza, Antonio Caccuri, e due componenti della segreteria Rsa Oss, Aldo Gigliotti e Corrado Trozzolo. Una richiesta di incontro, firmata anche da Umberto Silvagni della segreteria Fials Cosenza, è stata inviata al dg dell’Azienda ospedaliera, De Salazar, al direttore amministrativo Folino, e al direttore sanitario, Pasqua.

Una nota parla di «caos e confusione». La Fials da mesi sta segnalando alla direzione aziendale le gravi difficoltà dovute alla gestione degli Oss. I sindacalisti suggeriscono di «affidare la gestione della organizzazione ad un unico coordinatore. L’obiettivo è evitare inutili sovrapposizioni».

Particolarmente critica la situazione in sala operatoria «dove l’Oss», aggiungono dalla Fials, «si trova spesso da solo anche in presenza di interventi programmati, urgenze e parti». Ma il quadro non è migliore a Ostetricia 1, Ostetricia 2 e Pronto soccorso «dove l’Oss si trova spesso da solo in turno gestendo in contemporanea tre reparti».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale