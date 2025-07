Gestione delle casse dell’Unical, interviene il Consiglio di Stato

Una guerra tra banche. Combattuta per via giudiziaria per gestire le casse del più importante ateneo della regione: l’Università della Calabria. Un conflitto combattuto davanti ai giudici amministrativi che segna adesso un nuovo significativo passaggio. Da un lato ci sono il Campus di Arcavacata e Unicredit, dall’altro la Banca Centro Calabria Credito Cooperativo che ha sede operativa a Germaneto, cioè nell’area del capoluogo di regione. L’ultimo atto porta la firma del Consiglio di Stato: è la sentenza con cui la Settima sezione di Palazzo Spada ha respinto in “toto” l'appello dell'Unical, supportato dall'intervento del colosso bancario Unicredit, accogliendo le articolate tesi svolte per conto della Banca calabrese dagli Avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro del Foro di Catanzaro.

