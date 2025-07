Terribile scontro auto-moto sulla SS 106 a Mirto Crosia: centauro ricoverato in ospedale

E' il terzo incidente di fila che si verifica negli ultimi tre giorni sulla statale 106 quello che è avvenuto nella notte appena trascorsa a Mirto Crosia. Il sinistro si è verificato su via Nazionale nel tratto della 106 che praticamente divide in due il piccolo centro Ionico. Scontro pauroso tra un auto e una moto.

Le cause sono ancora da accertare ma le due persone in sella alla motocicletta sono rimasti feriti. In particolare uno dei due soggetti coinvolti è stato ricoverato con un po' di trauma in gravi condizioni all'ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. Sul posto i sanitari del servizio di emergenza del 118 e i Carabinieri della locale stazione.