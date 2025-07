Cosenza, le regole delle immissioni in ruolo: incertezza sulle cattedre disponibili

Mobilità annuale e incarichi annuali, ma soprattutto immissioni in ruolo. Scadenze dietro l'angolo anche nel Cosentino per il popolo della scuola. Tutto. Poiché mentre per le supplenze annuali e le assunzioni a tempo indeterminato sono in trepidante attesa i docenti precari, in assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (domande dal 14 al 25 luglio) ripongono grandi speranze i docenti di ruolo che sperano di ottenere una cattedra più vicina a casa e famiglia.

Martedì, chiarisce la segreteria provinciale della Flc Cgil, si è svolto l'incontro di informativa sindacale sulle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026. Il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato non è stato ancora autorizzato e quindi definito da Roma, quindi non ci sono certezze su quante saranno le cattedre che garantiranno le immissioni in ruolo. Il totale dei posti vacanti dopo la mobilità in tutta Italia è pari a circa 53 mila posti. In Calabria nella Scuola Media sono 304 per i Posti comuni e 29 per il sostegno. Nelle superiori 388 per i posti comuni e 27 per il sostegno.

