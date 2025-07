Cosenza, scale mobili ancora ferme nel borgo: non mancano i disagi e le lamentele

Il centro storico, come scriviamo in altro pezzo, torna a rivivere e a palpitare attraverso un evento che, salvo qualche pausa, è riuscito a tracciare un percorso di rinascita e di fermento culturale nel cuore pulsante della Cosenza antica. Un itinerario lungimirante, capace di mantenere, negli anni, una sua impronta ben definita e dai tratti identitari, innovativo allo stesso tempo e di forte richiamo per un pubblico senza età.

Durante l’estate, in modo particolare, il volto del borgo cambia e si trasforma in un crocevia di iniziative dove a tenere banco è soprattutto la musica. E così ai concerti ospitati nell’arena Rendano (sold out alle recenti esibizioni di Loredana Bertè e Amy Stewart, mentre il 24 salirà sul palco Cristiano De André) seguirà il Festival delle Invasioni. Piazza 15 Marzo diventa il punto nodale e di ritrovo per quanti amano emozionarsi lasciandosi cullare dal sibilo delle note.

