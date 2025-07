Cosenza, da tre giorni è sott’acqua il parcheggio di Portapiana

Sott’acqua il parcheggio coperto di Portapiana, ultimato nei mesi scorsi ed ancora chiuso in attesa che l’amministrazione comunale faccia una gara unica per la gestione di tutte le aree di sosta cittadine a pagamento.

Da tre giorni nell’impianto che sorge ai piedi del campetto di calcio e dell’area verde che fanno parte di uno cantieri Cis (Contratto di sviluppo) “Cosenza centro storico” le tubature idriche sono saltate in più punti. Il parcheggio in varie zone è allagato. Si sono formati zampilli sia all’interno che al cancello dell’ingresso.

