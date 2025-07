Il Tirreno Cosentino in fiamme: devastato il patrimonio boschivo

Sono tornati sulla costa tirrenica gli incendi, mettendo in ginocchio un intero territorio tra mare e montagna. Una sequenza incessante di roghi ha trasformato questi ultimi giorni in un incubo per residenti e turisti. Apprensione a Tortora e Praia a Mare, così come a Belvedere e Sangineto per le fiamme alte che hanno interessato grosse porzioni di bosco a ridosso delle abitazioni. In precedenza tre grossi incendi avevano creato apprensioni a Cetraro come a Paola e Grisolia. In azione i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Paola e Scalea ai quali hanno dato man forte diversi Canadair. La popolazione in alcuni casi è stata costretta a lasciare le case.

