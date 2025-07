Torna l’incubo del mare sporco in diverse località della costa tirrenica Cosentina: sabato da dimenticare per i turisti

Si riaffacciano le chiazze marroni e il mare sporco sul litorale. Ieri è stata una giornata di apprensione e di proteste nella quale sono fioccate le segnalazioni dopo un periodo alquanto tranquillo in cui le acque del Tirreno cosentino sembravano essere nuovamente splendenti come un tempo. Saranno ancora solo fioriture algali e fondali sporchi, oppure un campanello d’allarme a riguardo di scarichi abusivi e depuratori non funzionanti? Dovranno essere le eventuali analisi a chiarirlo.

Turisti e residenti che anche ieri hanno affollato le coste di quel lembo calabrese che vanno da Amantea a Tortora hanno segnalato diverse situazioni – alcune delle quali comunicate anche presso il portale della Regione – a Paola, Amantea, Falconara Albanese, Acquappesa e Guardia Piemontese.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale