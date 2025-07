Cosenza, raffica di ammonimenti contro atti persecutori e violenza domestica: 9 provvedimenti emessi a luglio

Contestualmente, il personale specializzato della Divisione Anticrimine della polizia di Stato ha individuato ulteriori soggetti per i quali sono state attivate misure di prevenzione personali, sia tipiche che atipiche. In particolare, si tratta di persone il cui stile di vita e condotta fanno ritenere che vivano anche parzialmente di proventi illeciti o siano dediti alla commissione di reati in grado di minare la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Prosegue l’attività della Questura di Cosenza a tutela delle vittime vulnerabili. Dall’inizio di luglio, il Questore della Provincia di Cosenza, dr Giuseppe Cannizzaro, ha emesso 9 nuovi provvedimenti di ammonimento nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di atti persecutori e violenza domestica. Si tratta, nel dettaglio, di 5 provvedimenti ex art. 8 comma 1 del D.L. 11/2009 e 4 ex art. 3 del D.L. 93/2013, già notificati agli interessati. I nuovi ammonimenti si aggiungono ai 70 adottati nel primo semestre del 2025.

Prosegue inoltre senza sosta il potenziamento del controllo del territorio, in particolare in alcune aree sensibili della città di Cosenza come quella delle Autolinee. Le attività sono condotte con il concorso delle Squadre Volanti, della Squadra Mobile, del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica e del Camper della polizia di Stato. Quest’ultimo è parte integrante della campagna nazionale “...questo non è amore”, promossa contro la violenza di genere.

La polizia di Stato ribadisce che chiunque si trovi in situazioni di disagio o pericolo può rivolgersi con fiducia agli operatori specializzati della Questura, per ricevere supporto e tutela.