Cosenza, rapì una neonata dalla clinica: Rosa Vespa va ai domiciliari

Rosa Vespa va ai domiciliari. Il gip del Tribunale di Cosenza ha disposto i domiciliari per la 52enne cosentina, rinchiusa nel carcere di Castrovillari dallo scorso gennaio perché accusata di aver rapito una neonata di appena un giorno, nella clinica «Sacro Cuore» di Cosenza. Accolta la richiesta della difesa di Vespa rappresentata dall’avvocato Teresa Gallucci.

Nelle scorse settimane era stato disposto il giudizio immediato per Vespa e l’udienza è stata fissata per il 25 settembre. I magistrati avevano anche chiesto una perizia psichiatrica sull'indagata per accertare se la donna, che per nove mesi ha finto una gravidanza e poi un parto, al momento del rapimento era capace di intendere e di volere.

La sera dello scorso 21 gennaio Rosa Vespa e Acqua Omogo Chiediebere Moses furono trovati in casa con la piccola Sofia vestita da maschietto. Inizialmente fu arrestato anche il marito Moses, poi scarcerato dal Gip. Il 43enne nigeriano si è sempre professato innocente dicendo che la moglie ha fatto tutto da sola. Infatti, la sua posizione è stata stralciata e potrebbe essere archiviata.