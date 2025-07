L’isola pedonale di Cosenza è una giungla tra bici e altri mezzi elettrici

La segnaletica è presente in molti punti delle zone di intersezione con l’isola pedonale. E c’è anche un’ordinanza del 19 maggio 2020 ed in vigore dal 14 dicembre dello stesso anno ma niente cambia. Il “salotto” della città, la zona franca destinata ai pedoni, continua a essere frequentata con assiduità anche da biciclette, elettriche e non, segway, monowheel, noverboard e monopattini elettrici. Mezzi che continuano a mettere a repentaglio la sicurezza dei pedoni sull’isola pedonale.

