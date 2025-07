Patrimonio boschivo a rischio nel comune di Corigliano Rossano

Luoghi silenziosi a volte inaccessibili ma di una bellezza unica puntualmente deturpata e non valorizzata. Una bellezza che soprattutto rischia di scomparire. Stiamo parlando della boschi dell'intera area collinare e montana di Corigliano Rossano. Il sottobosco anche dei territori ad esempio vicini dei comuni di Longobucco ed Acri, versa in condizioni di abbandono e tra cumuli di legna secca, sfalci non rimossi e una vegetazione ormai arida nel periodo estivo, rappresentano un pericolo serio per divampare di incendi devastanti. Una situazione denunciata più volte come anche quella delle condizioni impietose delle strade provinciali.

