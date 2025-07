Rassegna stampa 15-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, i temi della sanità fuori dal Consiglio: l’Aou di Cosenza resta “congelata”

Effetto dazi sul “Made in Calabria”: Silipo (Unical): «Imprese a rischio»

Violenza su due sorelline, arrestato 50enne a Soverato

Lamezia Terme, incendio nell’impianto di rifiuti di contrada Palazzo: si monitora la qualità dell’aria

Catanzaro, il parroco che sprona la comunità di Lido: non giriamoci più dall’altra parte

Catanzaro, Ordine forense e Provincia in “lite” sull’Avvocatura

I Nas nei chioschi di Guardavalle: serie di carenze igienico-sanitarie

Lamezia Terme, Murone non formalizza la Giunta: manca la delibera con le nomine

Crotone, Clan a Casabona: in 7 ammessi all’abbreviato

Vibo Valentia, laboratori di analisi nel caos: il sistema ancora in tilt provoca disagi

Tropea, infiltrazioni mafiose: siglato un protocollo d’intesa tra Comune e Prefettura