Tentata rapina alle Poste di Teramo: arrestato 37enne cosentino, era latitante da un mese

Determinanti per le indagini sono state l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e l’incrocio delle immagini con i dati presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno così concentrato l’attenzione sul 37enne e avviato una serie di appostamenti nel Comune di Crognaleto, dove sospettavano che l’uomo si nascondesse.

L’uomo, un 37enne originario della provincia di Cosenza, era latitante da quasi un mese e già destinatario di due provvedimenti di cattura emessi dalla magistratura calabrese per reati analoghi . Era inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza, che aveva però violato, rendendosi irreperibile.

Domenica 13 luglio, l’uomo è stato individuato mentre usciva da un’abitazione nella zona. A bordo di un’auto, viaggiava sul sedile del passeggero. I poliziotti lo hanno seguito per un breve tratto e poi bloccato, procedendo immediatamente al fermo. Alla guida c’era un altro cittadino italiano, la cui posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti.

La successiva perquisizione, personale, veicolare e domiciliare, ha permesso di ritrovare numerosi elementi riconducibili al tentato colpo di Villa Tordinia: tra questi, del nastro adesivo, fascette e la confezione con scontrino d’acquisto di una pistola semiautomatica replica, simile a quella abbandonata dall’autore della rapina durante la fuga. Sequestrati anche alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli ripresi dalle telecamere. La felpa indossata durante il colpo è stata invece recuperata sotto un ponte a Villa Ripa, nel territorio comunale di Teramo, dove l’arrestato ha dichiarato di averla gettata.

L’uomo è stato formalmente arrestato in esecuzione dei due mandati di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese ed è stato inoltre colto in flagranza per la violazione delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale. Ora si trova recluso presso la Casa Circondariale di Teramo.