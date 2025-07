Corigliano Rossano, vandalizzata la spiaggia attrezzata dal Comune

Azioni di inciviltà inaudita che vanno a minare la fruibilità delle spiagge e del mare, in maniera particolare per tutti coloro che hanno difficoltà di deambulazione o presentano una disabilità. Dopo il grave episodio della vandalizzazione della pedana per accesso al mare sulla spiaggia di località Galderate, nell’area urbana di Rossano, un altro gesto inqualificabile dello stesso tenore si è ripetuto un paio di giorni fa, questa volta sul lungomare di Schiavonea sul litorale ausonico, dove in uno dei punti della spiaggia libera, attrezzati dall'amministrazione comunale anche con una vigilanza per i bagnati, è stato sottratto un pattino di salvataggio, ormeggiato nelle vicinanze della torre di avvistamento. Il furto sarebbe avvenuto di notte, approfittando della chiusura della torretta di avvistamento.

