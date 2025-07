Ennesima grana sanitaria, unità di radiologia in tilt nell’ospedale di Trebisacce

Ospedale, blackout lo strumento telecomandato per le radiografie. Ed i pazienti che avevano necessità di sottoporsi a controlli, per una sospetta rottura o frattura, sono stati costretti a tornare a casa. È capitato anche all'ex sindaco di Amendolara Mario Melfi che ha denunciato pubblicamente l'accaduto, cercando di scuotere i vertici regionali a fare di più per il “Guido Chidichimo” e quindi per gli ammalati e per l'utenza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale