Il Cosenza prima nega lo stadio per il Memorial Marulla poi fa retromarcia

Il Cosenza Calcio, a gestione Guarascio-Scalise, ci ripensa: in un primo momento non aveva autorizzato la concessione dello stadio per il memorial Marulla, in occasione dei 10 anni della scomparsa dello storico capitano dei Lupi. Poi il dietrofront. A darne notizia gli organizzatori con in testa Sergio Crocco che prima avevano manifestato tutta la loro delusione e indignazione per quanto accaduto. A quel punto la discesa in campo del Comune che avrebbe ricucito lo strappo. Sabato quindi tutti allo stadio.