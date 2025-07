Rassegna stampa 16-07-2025 edizioni Calabria

- Gli effetti dell’inchiesta sulla Regione, Ferraro via da Ferrovie della Calabria - Affari e poltrone in Calabria, Occhiuto dai pm nella prossima settimana - False fatture e visite pagate in nero a Catanzaro, il gip: una sanità solo apparentemente pubblica - Ecco tutti i dirigenti scolastici della Calabria confermati alla fine del triennio

- Partito Democratico, Lettieri segretario provinciale di Cosenza. Ma le correnti generano divisioni

- Una bomba ecologica minaccia gli abitanti del rione Spirito Santo di Cosenza

- Nuovo Piano strutturale comunale di Rende, Principe orienta lo sguardo sul futuro

- Corigliano Rossano, vandalizzata la spiaggia attrezzata dal Comune

- Riaperte le indagini sulla morte del centauro di Fagnano Castello Manuel Cesta

- Paola, oltre un milione di euro di debiti fuori bilancio

- Ennesima grana sanitaria, unità di radiologia in tilt nell’ospedale di Trebisacce

- Castrovillari, la giunta Lo Polito dà il via libera al nuovo Psc

- Museo del mare di Reggio Calabria, avanti tutta per l’avvio dei lavori del lotto 1

- Reggio Calabria, ecco il Pd di Panetta «forte, radicato, vicino ai cittadini»

- Reggio Calabria, la cocaina spedita dall’Ecuador sotterrata in campagna a Vinco

- Stupri di gruppo a Seminara, chiesti 4 anni per i minorenni

- Valle del Marro, a Oppido Mamertina si torna al lavoro: «La mafia ha paura»

- Tragedia sfiorata sulla strada Jonio-Tirreno: un’auto va in fiamme appena uscita dalla galleria della Limina

- È di Siderno l’infermiere-eroe che ha salvato a Roma 100 ospiti di un hotel