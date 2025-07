Riaperte le indagini sulla morte del centauro di Fagnano Castello Manuel Cesta

La tenacia di un nonno. È quella di Gerardo Cesta, per tutti nonno Gerry, che non si vuole rassegnare alla morte per certi versi assurda del nipote Manuel, la cui vicenda avrebbe potuto avere un epilogo meno tragico se i soccorsi fossero arrivati in tempo. È per questo motivo che il gip del Tribunale di Paola, dottoressa Carla D’Acunzo, ha riaperto il caso di Manuel Cesta, firmando l’ordinanza con la quale dispone ulteriori indagini da completare in 60 giorni per cercare di appurare la verità sui soccorsi e non solo.

