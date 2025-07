Una bomba ecologica minaccia gli abitanti del rione Spirito Santo di Cosenza

Con i fondi di Agenda Urbana e dei Cis l’amministrazione comunale sta cercando di colmare alcune delle lacune ereditate per quanto riguarda il centro storico. Ma c’è ancora molto da fare. I problemi non mancano. Alcuni trascurati o dimenticati. Altri ancora presi poco in considerazione. Ci siamo occupati delle scale mobili che portano a piazza 15 Marzo ancora ferme, del fatto che è sparito l’ufficio postale e che la stessa sorte è toccata agli uffici di una banca. Per non dimenticare l’immobile dell’ex Istituto scolastico “Serra” di via Bendicenti. Ma c’è molto altro di cui occuparsi. L’ultima segnalazione arriva dal Comitato spontaneo Spirito Santo, guidato da Giannino Dodaro, che stavolta si sofferma sullo stato di abbandono dell’ex stabilimento Mancuso e Ferro.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale