'Ndrangheta nel Cosentino, la sentenza del maxiprocesso Reset: assolti Marcello Manna e Pino Munno, 58 condanne I NOMI

Sessantuno condanne e 63 assoluzioni. Nel nome del Popolo italiano, il Tribunale di Cosenza (in trasferta nell’aula bunker di Castrovillari) ha dato lettura del dispositivo di sentenza del maxi-processo “Reset” alle cosche confederate. Un dibattimento che è stato celebrato nel tempo record di un anno e nove mesi davanti al collegio (presidente: Carmen Ciarcia; a latere: Urania Granata e Iole Vigna) nonostante l’escussione di 20 pentiti di mafia e centinaia di testimoni. Il processo è nato dall’inchiesta della Dda di Catanzaro, all’epoca guidata da Nicola Gratteri, con oltre 200 imputati a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, droga, estorsioni, voto di scambio, usura, truffe per indebita percezione di contributi statali, intestazione fittizia di imprese e di auto e di immobili, riciclaggio, gaming, spalmati su 300 capi di imputazioni.

Tra gli assolti, l’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, l’ex assessore Pino Munno, e l’imprenditore Ariosto Artese, fratello dell’ex vicesindaco rendese.