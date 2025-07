Rassegna stampa 17-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Fondi Ue affidati ai governi nazionali. Regioni “out”, malumori in Calabria

- Mare pulito? Pareri discordanti. Scontro Legambiente-Regione

- Il “no” di Gentile all’Aou di Cosenza agita la maggioranza alla Regione

- Elisoccorso, attivati in Calabria 26 punti di atterraggio H24

- Impianto di Alli ancora fermo, il Comune di Catanzaro chiede 7 milioni di euro

- Catanzaro, prestazioni private durante i turni in ospedale e pagamenti in nero: l’attività intramoenia trasformata «in un vero sistema criminale»

- Truffa e appropriazione indebita, indagini chiuse a Lamezia Terme su un family banker

- Partito Democratico di Cosenza, Matteo Lettieri fissa le priorità: in dieci anni persi numerosi iscritti

- Va in tilt la nuova Tac, disagi a iosa nel “Guido Compagna” di Corigliano

- Torremezzo e quel passato ingombrante come… i cumuli di spazzatura: una “perla” che non brilla più FOTO

- Arsenale di Acquappesa, sequestrati 10mila proiettili