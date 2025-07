A Paola Emodinamica e le modifiche statutarie continuano a tenere banco

Scontro sulle modifiche statuarie che passano con i soli voti della maggioranza. Il capogruppo Tonino Cassano ha spiegato come si sta attendendo ancora la relazione del segretario. Dette modifiche ha rimarcato andavano apportate prima. Ed ancora ha evidenziato come per il presidente del Consiglio e l’assessore esterno siano state effettuate scelte politiche. «Scelte che però hanno un costo per il Comune. In quanto nei comuni inferiori ai 15mila abitanti il ruolo (di presidente dell’assise) può essere espletato anche dal sindaco». Analogamente allo statuto, secondo il capogruppo consiliare, andrebbe modificato il regolamento. In parole povere secondo il regolamento – hanno ribadito sia Cassano sia Di Natale – nei comuni sotto i 15mila abitanti gli assessori sono anche consiglieri, non possono votare. Nuovamente Cassano ha chiarito che non avrebbe partecipato alla votazione sulle modifiche e lo stesso hanno poi fatto anche gli altri quattro consiglieri di opposizione.

