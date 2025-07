Detenzione e spaccio di stupefacenti: quattro arresti a Castrovillari

Nei guai in quattro per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Continua l’azione di controllo e contrasto alle piazze di spaccio presenti nell’area del Pollino. Il mercato è florido e si sviluppa particolarmente nel periodo estivo, vale a dire nel momento in cui aumenta la popolazione e, di conseguenza, la richiesta. L’azione di contrasto dei carabinieri è capillare e si articola su due binari: attività preventiva e informativa e attività repressiva. Già all’inizio del mese di luglio è stato possibile trarre in arresto, nel territorio della Compagnia dei carabinieri di Castrovillari, 4 soggetti. Il primo, 24enne incensurato di Lungro, trovato a casa con poco meno di 100 grammi di hashish e alcune piante di marijuana coltivate all’interno di una serra artigianale. Il secondo soggetto, un 60enne incensurato di Castrovillari, qualche giorno fa veniva perquisito presso la propria abitazione, al cui interno sono stati sequestrati oltre 100 grammi di hashish e 12 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi, bilancini di precisione e altro materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il terzo uomo, 31enne pregiudicato di Castrovillari, è stato fermato nella propria casa con circa 150 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e un bilancino di precisione. L’ultimo arresto, in ordine di tempo, risale a mercoledì sera.

