Rassegna stampa 18-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Nicotera, l’accoltellato in farmacia dichiarato fuori pericolo: in carcere l’aggressore

- Crotone, due condanne per l’omicidio di Luigi Greco: il fatto di sangue a Verzino nel 2022

- Catanzaro, restyling dello stadio “Ceravolo”: si parte alla fine del campionato

- Incendio doloso allo stabilimento Guglielmo caffè di Catanzaro: fascicolo chiuso senza responsabili

- Stalettì, sindaco e responsabile Utc indagati per reati ambientali

- Gimigliano, muore in casa a 64 anni: il fratello sotto choc lo vegliava da giorni

- Crotone, le mani degli Arena sul cimitero: riflettori della Dda su 12 persone

- Ospedale Iazzolino di Vibo Valentia, pronto soccorso allo sbando: pazienti in attesa da 3 giorni

- Pd Cosenza, polemiche dopo il congresso. Il difficile percorso verso l’unità

- Cosenza, il mistero di quei 35 milioni di euro destinati ad ampliare la rete fognaria

- Corigliano Rossano, sul territorio difficile reperire farmaci “salvavita”. La storia di Rosaria, malata oncologica

- A Paola Emodinamica e le modifiche statutarie continuano a tenere banco

- Detenzione e spaccio di stupefacenti: quattro arresti a Castrovillari

- Un pool di collaboratori a supporto dell’amministrazione di Rende